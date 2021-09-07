23 “фантома“ в 2022 году: МВД рассказало о планах скрытого контроля скорости авто

В 2022 году на украинских дорогах за соблюдением водителями скоростного режима будут следить 23 полицейских "фантомных" патруля. Об этом рассказал глава МВД Денис Монастырский.

23 “фантомна“ в 2022 году: МВД рассказало о планах скрытого контроля скорости авто

По его словам, в 2023 году на украинских дорогах "фантомов" станет еще больше – 110 экипажей.

Сейчас в распоряжении Патрульной полиции есть четыре "фантомных" полицейских автомобиля (Skoda Kodiaq). Но они еще проходят сертификацию.

К сожалению, Монастырский не сказал, когда конкретно "фантомные" патрули появятся на украинских дорогах.

"Фантомные" полицейские автомобили будут оснащаться радарами, благодаря которым полицейские смогут узнавать скорость встречных и попутных машин. При этом измерение скорости будет тайным – на "фантомах" не будет внешних обозначений.

Если полицейские заметят, что тот или иной автомобиль превышает скорость, они должны включить проблесковые маячки, звуковой сигнал и остановить его. В отношении водителя-нарушителя составят протокол.

Напомним, ранее сообщалось, что к 2024 года на украинских дорогах установят 1,5 тыс камер автофиксации нарушений ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

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