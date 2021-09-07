Самый дешевый 7-местный автомобиль: Dacia представила Jogger

На автосалоне в Мюнхене Dacia официально представила свой новый кроссовер-вэн Dacia Jogger. Покупателям его предложат в пятиместной и семиместной версиях.

Самый дешевый 7-местный автомобиль: Dacia представила Jogger

В дизайне Jogger удивительным образом соединились элементы кроссовера и минивэна. Его передняя часть при этом очень похожа на Sandero Stepway. Это самый длинный автомобиль в модельной линейке Dacia – его длина составляет 4,55 м.

Объем багажника у пятиместной версии – 708 литров. Если сложить задние сиденья, то объем багажника достигнет 1 819 литров. Кроме того, в салоне есть еще пространство на 24 л для хранения вещей.

Самый дешевый 7-местный автомобиль: Dacia представила Jogger

Базовая комплектация получит минимальный набор оборудования. Сенсорного дисплея не будет. Вместо него установят держатель для смартфона, благодаря чему его можно будет использовать в качестве навигационной системы.

Самый дешевый 7-местный автомобиль: Dacia представила Jogger

Под капотом располагается трехцилиндровый 1,0 л бензиновый двигатель мощностью 110 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привод – передний.

Самый дешевый 7-местный автомобиль: Dacia представила Jogger

Кроме того, покупателям предложат версию, которая работает на автогазе и бензине, а также гибридную версию.

Продажи Dacia Jogger начнутся в 2022 году. Это будет самый дешевый 7-местный автомобиль.

Самый дешевый 7-местный автомобиль: Dacia представила Jogger

Напомним, ранее стало известно, что кроссовер Dacia Duster получил особую экстремальную версию Extreme Limited Edition.


Максимов Віталій, Тудей

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