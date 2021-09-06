Какие самые популярные электрокары в Украине (рейтинг)

В Украине по состоянию на 1 сентября зарегистрировано 30?062 электромобили. Самые популярные — Nissan Leaf и модели Tesla. Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры в фейсбуке.

Какие самые популярные электрокары в Украине (рейтинг)
Фото: epravda.com.ua

Неизменный лидер

Неизменный лидер украинского рынка электромобилей — Nissan Leaf с долей 52%. «За полгода, с марта 2021-го, количество Лифов в стране выросло на 1,2 тыс. единиц», — говорится в сообщении.

Добавляется, что в основном это машины первого поколения, тоесть б/у, но также в статистике есть 52 Лифа второго поколения, продажи которого в Украине недавно стартовали официально. Также присутствуют 55 электрокаров Nissan Sylphy EV, продаваемых в Китае.

На втором месте — Tesla. С 1 марта по 1 сентября 2021 популяция Tesla в Украине выросла на 20%, а общее количество в настоящее время — 4,652 тыс.автомобилей. Наибольший рост показал кроссовер Model Y — на 310%. Доля бренда в общем составляет 17%.

Третье и четвертое места с разницей всего в девять авто делят Chevrolet и Renault, причем пол года назад французские электрокары были впереди американских.

Пятое место за BMW, а шестую и седьмую строчку рейтинга — это Fiat и Volkswagen. «Наибольшие перспективы по наращиванию присутствия — у Volkswagen благодаря модели семейства ID — пусть даже их официальные продажи пока не начались, и произойдет это не раньше 2023», — говорится в сообщении.

Сейчас в основном ввозятся модели E-Bora, E-Lavida и E-Tharu — как новые, так и старые. На сегодня их в Украине суммарно 25 единиц.

Mercedes-Benz занимает восьмую строчку: 131 электромобиль. Из этого количества 78 авто — кроссовер EQC, также присутствуют EQA и EQV (по 5 авто).

Замыкают десятку лидеров Hyundai и Kia. Hyundai продала на 38 автомобилей больше благодаря присутствию официальных продаж электромобилей в Украине и практического отсутствия таковых у KIA. Что касается марки Hyundai Ioniq 5: продажи только начались, а уже зарегистрировано шесть автомобилей.

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