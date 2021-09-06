Представлен BMW i Vision Circular — концепт электромобиля будущего, который можно будет переработать на 100 %

BMW представила своё видение будущего личного транспорта в новом концептуальном электромобиле BMW i Vision Circular. Ключевой особенностью показанной машины является то, что она полностью выполнена из материалов, подлежащих повторной переработке.

Представлен BMW i Vision Circular — концепт электромобиля будущего, который можно будет переработать на 100 %

gizmochina.com

В рамках автосалона в Мюнхене немецкий автопроизводитель представил концепт городского электромобиля, на 100 % состоящего из перерабатываемых материалов. По заявлению компании, в автомобиле используется твердотельный аккумулятор, который почти полностью изготовлен из материалов, полученных путём вторичной переработки. Для того, чтобы обеспечить возможность повторно использовать все компоненты транспортного средства, BMW отказалась от применения в его конструкции таких материалов, как кожа и хром.

Представлен BMW i Vision Circular — концепт электромобиля будущего, который можно будет переработать на 100 %

gizmochina.com

Кроме того в BMW i Vision Circular инженеры отказались от клеевых соединений и композитных материалов в пользу таких типов соединений, как винты, кнопки и быстросъёмные застёжки. В данный момент жизнеспособность такого транспортного средства, особенно в отношении соответствия стандартам безопасности, сомнительна. Однако BMW сказала, что это видение того, какими будут автомобили в 2040-х годах.

Дизайн концептуального электромобиля уникален, однако он сохраняет преемственность с текущими моделями BMW. Кузов транспортного средства изготовлен в большей мере из анодированного алюминия, а в конструкции задней части применяется подвергнутая термообработке сталь. Даже шины BMW i Vision Circular изготовлены из экологически чистого натурального каучука.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К концу года сможем открыть новый участок Большой Кольцевой дороги, - КличкоК концу года сможем открыть новый участок Большой Кольцевой дороги, - Кличко
Робомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешеходаРобомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешехода
Самолет с депутатами ОПЗЖ просился сесть в Полтаве, пассажиров не выпустилиСамолет с депутатами ОПЗЖ просился сесть в Полтаве, пассажиров не выпустили
В жизни лучше: в Сети показали “живые“ фото Hyundai CasperВ жизни лучше: в Сети показали “живые“ фото Hyundai Casper
Водителя оштрафовали за то, что он предъявил “права“ из “Дії“Водителя оштрафовали за то, что он предъявил “права“ из “Дії“
Блок рекламы


Похожие новости
Smart показал, каким будет его электрический кроссоверSmart показал, каким будет его электрический кроссовер
Электрический Renault Megane будет использовать чипы QualcommЭлектрический Renault Megane будет использовать чипы Qualcomm
Mercedes показал концепт электрического G-ClassMercedes показал концепт электрического G-Class
Audi вернут аналоговые приборы и кнопки в будущих электромобиляхAudi вернут аналоговые приборы и кнопки в будущих электромобилях
Mercedes-Benz представила электрический концепт внедорожника G-WagenMercedes-Benz представила электрический концепт внедорожника G-Wagen
Представлен автомобиль на замену УАЗ в украинской армииПредставлен автомобиль на замену УАЗ в украинской армии
"Большая стройка" на трассе Киев-Борисполь завершилась, новое покрытие будет служить минимум 10 лет"Большая стройка" на трассе Киев-Борисполь завершилась, новое покрытие будет служить минимум 10 лет
Представлена «Tesla на подводных крыльях» — восьмиместный электрокатер Candela C-8Представлена «Tesla на подводных крыльях» — восьмиместный электрокатер Candela C-8
Немецкий лоукостер Eurowings будет летать в Украину. График полетовНемецкий лоукостер Eurowings будет летать в Украину. График полетов
На Волыни суд оштрафовал водителя катка, который в состоянии алкогольного опьянения въехал в легковушкуНа Волыни суд оштрафовал водителя катка, который в состоянии алкогольного опьянения въехал в легковушку
Последние новости
Подгружаем последние новости