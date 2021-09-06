Представлен BMW i Vision Circular — концепт электромобиля будущего, который можно будет переработать на 100 %

BMW представила своё видение будущего личного транспорта в новом концептуальном электромобиле BMW i Vision Circular. Ключевой особенностью показанной машины является то, что она полностью выполнена из материалов, подлежащих повторной переработке.

gizmochina.com

В рамках автосалона в Мюнхене немецкий автопроизводитель представил концепт городского электромобиля, на 100 % состоящего из перерабатываемых материалов. По заявлению компании, в автомобиле используется твердотельный аккумулятор, который почти полностью изготовлен из материалов, полученных путём вторичной переработки. Для того, чтобы обеспечить возможность повторно использовать все компоненты транспортного средства, BMW отказалась от применения в его конструкции таких материалов, как кожа и хром.

gizmochina.com

Кроме того в BMW i Vision Circular инженеры отказались от клеевых соединений и композитных материалов в пользу таких типов соединений, как винты, кнопки и быстросъёмные застёжки. В данный момент жизнеспособность такого транспортного средства, особенно в отношении соответствия стандартам безопасности, сомнительна. Однако BMW сказала, что это видение того, какими будут автомобили в 2040-х годах.

Дизайн концептуального электромобиля уникален, однако он сохраняет преемственность с текущими моделями BMW. Кузов транспортного средства изготовлен в большей мере из анодированного алюминия, а в конструкции задней части применяется подвергнутая термообработке сталь. Даже шины BMW i Vision Circular изготовлены из экологически чистого натурального каучука.



