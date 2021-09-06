Smart показал, каким будет его электрический кроссовер

На автосалоне в Мюнхене состоялась презентация концепта Smart Concept №1, на базе которого выпустят электрический кроссовер. Его будут продавать и в Европе.

Smart показал, каким будет его электрический кроссовер

Smart Concept №1 создан китайской компанией Geely и немецким концерном Daimler. Они сейчас являются равноправными владельцами бренда Smart.

Еще в 2005 году компания Smart показала концепт кроссовера Formore, но он в серийное производство не попал (из-за финансовых проблем компании). И вот теперь Smart готов выпускать кроссоверы. Причем, электрические.

Smart показал, каким будет его электрический кроссовер

Concept №1 по своим размерам больше, чем автомобили ForTwo и ForFour. Он примерно такой же, как Mini Countryman. Его длина составляет 4,29 м, ширина – 1,91 м, высота – 1,70 м, а колесная база – 2,75 м. Обращает на себя внимание удивительно длинная колесная база для такого небольшого автомобиля.

Smart показал, каким будет его электрический кроссовер

То есть Smart планирует делать автомобили, которые значительно больше по размерам, чем ForTwo и ForFour.

Продажи электрического кроссовера Smart начнутся в 2022 году. Вначале он появится в Китае, а потом – в Европе.

Smart показал, каким будет его электрический кроссовер

Напомним, ранее эксперты J. D. Power назвали ТОП-3 самых надежных кроссоверов по категориям.


Максимов Віталій, Тудей

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