Smart показал, каким будет его электрический кроссовер

На автосалоне в Мюнхене состоялась презентация концепта Smart Concept №1, на базе которого выпустят электрический кроссовер. Его будут продавать и в Европе.

Smart Concept №1 создан китайской компанией Geely и немецким концерном Daimler. Они сейчас являются равноправными владельцами бренда Smart.

Еще в 2005 году компания Smart показала концепт кроссовера Formore, но он в серийное производство не попал (из-за финансовых проблем компании). И вот теперь Smart готов выпускать кроссоверы. Причем, электрические.

Concept №1 по своим размерам больше, чем автомобили ForTwo и ForFour. Он примерно такой же, как Mini Countryman. Его длина составляет 4,29 м, ширина – 1,91 м, высота – 1,70 м, а колесная база – 2,75 м. Обращает на себя внимание удивительно длинная колесная база для такого небольшого автомобиля.

То есть Smart планирует делать автомобили, которые значительно больше по размерам, чем ForTwo и ForFour.

Продажи электрического кроссовера Smart начнутся в 2022 году. Вначале он появится в Китае, а потом – в Европе.

Напомним, ранее эксперты J. D. Power назвали ТОП-3 самых надежных кроссоверов по категориям.