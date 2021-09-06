Mercedes-Benz представила продвинутый электрический седан EQE

Mercedes-Benz представила продвинутый электрический седан EQE

На проходящей в эти дни в Мюнхене конференции IAA Mobility 2021 компания Mercedes-Benz представила немало любопытных новинок, в том числе электрические концепт внедорожника G-Wagen, роскошный седан AMG EQS, внедорожник EQB и прототип кроссовера Mercedes-Maybach EQS. Вместе с этим широкой публике показали серийную версию электрического седана EQE.

Изображение: Daimler AG

Если вам приглянулся флагманский электрический седан EQS, но вас смущает его шестизначная цена, то на этот случай в арсенале немецкого автопроизводителя имеется более доступный электрический седан EQE. Он немного меньше по размерам, построен на той же технической платформе, но его цена по сравнению с EQS несомненно будет ниже, хотя на данный момент производитель её ещё не озвучил.

Mercedes-Benz представила продвинутый электрический седан EQE

Изображение: Daimler AG

Несмотря на то, что EQE почти на 9 см короче EQS, он имеет много общего с премиальным электрическим седаном Mercedes-Benz. При этом некоторые наиболее яркие особенности EQS не входят в стандартную комплектацию EQE. Например, массивный экран, построенный на основе трёх дисплеев и занимающий практически всё пространство приборной панели, доступен только в качестве отдельной опции. Некоторые другие черты EQS также будут доступны покупателям EQE в виде дополнительных опций.

Mercedes-Benz представила продвинутый электрический седан EQE

Изображение: Daimler AG

Базовая версия EQE имеет задний привод и использует блок аккумуляторных батарей на 90 кВт·ч, который, по данным производителя, позволяет преодолевать без подзарядки до 660 км. Электромобиль менее мощный по сравнению с EQS, поскольку в нём задействован электрический двигатель на 288 лошадиных сил.

Mercedes-Benz представила продвинутый электрический седан EQE

Изображение: Daimler AG

Отказавшись от использования двигателя внутреннего сгорания Mercedes сумела расширить внутренне пространство EQE по сравнению с существующими представителями E-класса. Это означает, что у пассажиров и водителя будет немного больше места, чтобы с комфортом разместиться внутри салона.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К концу года сможем открыть новый участок Большой Кольцевой дороги, - КличкоК концу года сможем открыть новый участок Большой Кольцевой дороги, - Кличко
Робомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешеходаРобомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешехода
Самолет с депутатами ОПЗЖ просился сесть в Полтаве, пассажиров не выпустилиСамолет с депутатами ОПЗЖ просился сесть в Полтаве, пассажиров не выпустили
В жизни лучше: в Сети показали “живые“ фото Hyundai CasperВ жизни лучше: в Сети показали “живые“ фото Hyundai Casper
Subaru Forester получил особую версиюSubaru Forester получил особую версию
Блок рекламы


Похожие новости
Mercedes-Benz представила электрический полноприводный кроссовер EQBMercedes-Benz представила электрический полноприводный кроссовер EQB
Mercedes-Benz представила электрический концепт внедорожника G-WagenMercedes-Benz представила электрический концепт внедорожника G-Wagen
Dacia представила кроссовер Jogger на базе SanderoDacia представила кроссовер Jogger на базе Sandero
Kia представила Sportage нового поколенияKia представила Sportage нового поколения
Электрический пикап Rivian R1T способен преодолевать почти метровый бродЭлектрический пикап Rivian R1T способен преодолевать почти метровый брод
Обновленный Mercedes-Benz V-Class рассекретили раньше срокаОбновленный Mercedes-Benz V-Class рассекретили раньше срока
Hyundai разработает бюджетный электрический кроссоверHyundai разработает бюджетный электрический кроссовер
В Германии заметили обновленный Mercedes-Benz GLEВ Германии заметили обновленный Mercedes-Benz GLE
Электрический Гелендваген: стали известны подробностиЭлектрический Гелендваген: стали известны подробности
Mercedes тестирует особую версию Mercedes-Benz G-ClassMercedes тестирует особую версию Mercedes-Benz G-Class
Последние новости
Подгружаем последние новости