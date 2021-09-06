Mercedes-Benz представила продвинутый электрический седан EQE

На проходящей в эти дни в Мюнхене конференции IAA Mobility 2021 компания Mercedes-Benz представила немало любопытных новинок, в том числе электрические концепт внедорожника G-Wagen, роскошный седан AMG EQS, внедорожник EQB и прототип кроссовера Mercedes-Maybach EQS. Вместе с этим широкой публике показали серийную версию электрического седана EQE.

Изображение: Daimler AG

Если вам приглянулся флагманский электрический седан EQS, но вас смущает его шестизначная цена, то на этот случай в арсенале немецкого автопроизводителя имеется более доступный электрический седан EQE. Он немного меньше по размерам, построен на той же технической платформе, но его цена по сравнению с EQS несомненно будет ниже, хотя на данный момент производитель её ещё не озвучил.

Изображение: Daimler AG

Несмотря на то, что EQE почти на 9 см короче EQS, он имеет много общего с премиальным электрическим седаном Mercedes-Benz. При этом некоторые наиболее яркие особенности EQS не входят в стандартную комплектацию EQE. Например, массивный экран, построенный на основе трёх дисплеев и занимающий практически всё пространство приборной панели, доступен только в качестве отдельной опции. Некоторые другие черты EQS также будут доступны покупателям EQE в виде дополнительных опций.

Изображение: Daimler AG

Базовая версия EQE имеет задний привод и использует блок аккумуляторных батарей на 90 кВт·ч, который, по данным производителя, позволяет преодолевать без подзарядки до 660 км. Электромобиль менее мощный по сравнению с EQS, поскольку в нём задействован электрический двигатель на 288 лошадиных сил.

Изображение: Daimler AG

Отказавшись от использования двигателя внутреннего сгорания Mercedes сумела расширить внутренне пространство EQE по сравнению с существующими представителями E-класса. Это означает, что у пассажиров и водителя будет немного больше места, чтобы с комфортом разместиться внутри салона.



