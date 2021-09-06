Во Львове пьяный водитель, убегая от патрульных, протаранил полицейский автомобиль, трое пострадавших

У 29-летнего мужчины обнаружили 1,65 промилле алкоголя.

Фото: Патрульная полиция Львовской области

Во Львове нетрезвый водитель, убегая от патрульных, протаранил полицейский автомобиль. В результате инцидента, который произошел в ночь на 6 сентября, пострадали три человека.

Пресс-служба патрульной полиции Львова сообщает, что сегодня в половине четвертого утра патрульные заметили на улице Кулиша автомобиль Volkswagen Fox, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Нарушителю дали указание остановиться с помощью звукового сигнала и проблесковых маячков красного и синего цветов. Он их проигнорировал и продолжил движение.

После того, как на улице Городецкой водитель проехал на красный сигнал светофора, полицейские начали преследование и передали ориентировки.

"В помощь присоединились другие экипажи. На улице Липинского один из них остановился с проблесковыми маячками красного и синего цветов, чтобы иметь возможность остановить беглеца. Однако нарушитель вместо того, чтобы остановиться - протаранил служебный автомобиль", - говорится в сообщении.

Фото: Патрульная полиция Львовской области

В результате ДТП пострадали двое полицейских и женщина-пассажир автомобиля Volkswagen. У 29-летнего водителя легкового автомобиля обнаружили 1,65 промилле алкоголя в крови.

Как сообщалось, в ночь на 25 августа около Дрогобыча Львовской области произошло ДТП, в котором погибли три человека. Водитель, который его совершил, был пьян.