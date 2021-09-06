Mercedes-Benz представила электрический полноприводный кроссовер EQB

Всего через несколько месяцев после того, как Mercedes-Benz представила первый компактный внедорожник на электрической тяге EQA, состоялась официальная презентация немного более крупного и мощного EQB. В рамках мероприятия IAA Mobility 2021 автопроизводитель представил сразу несколько электромобилей, в том числе спорткар AMG EQS, концепт внедорожника G-Wagen, а также кроссовер EQB.

Mercedes-Benz представила электрический полноприводный кроссовер EQB

Изображение: Daimler AG

Внедорожник EQB был впервые представлен в апреле на Шанхайском автосалоне в Китае, но теперь производитель уделил больше внимания деталям и своим планам относительно этого компактного электромобиля. Один из этих планов связан с повторной попыткой Mercedes-Benz запустить электрический внедорожник в США, поскольку в начале этого года было объявлено об отмене планов по выпуску на американский рынок внедорожника EQC.

Mercedes-Benz представила электрический полноприводный кроссовер EQB

Изображение: Daimler AG

Технические характеристики EQB соответствуют тому, что было объявлено в апреле. Перед нами полноприводный электрический пятиместный кроссовер, который опционально может превратиться в семиместный за счёт установки третьего ряда сидений. Однако сиденья третьего ряда не будут достаточно просторными, чтобы на них мог с комфортом разместиться взрослый человек, и в основном ориентированы на использование детьми.

Mercedes-Benz представила электрический полноприводный кроссовер EQB

Изображение: Daimler AG

Согласно имеющимся данным, EQB сможет проезжать без подзарядки около 420 км по европейскому стандарту WLTP. Перспективы кроссовера на американском рынке трудно оценить, поскольку автолюбители в США всё ещё достаточно настороженно относятся к электромобилям. Тем не менее, EQB может стать успешным продуктом на других рынках. Он будет выпускаться не только в США, но и в других регионах мира.

Mercedes-Benz представила электрический полноприводный кроссовер EQB

Изображение: Daimler AG

Производитель объявил, что покупателям будут доступны две версии EQB с электродвигателем на 225 или 288 лошадиных сил, которые получили название EQB 300 4MATIC и EQB 350 4MATIC соответственно. В дальнейшем планируется запуск переднеприводной версии электромобиля, а также модели с большим запасом хода.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К концу года сможем открыть новый участок Большой Кольцевой дороги, - КличкоК концу года сможем открыть новый участок Большой Кольцевой дороги, - Кличко
Робомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешеходаРобомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешехода
Самолет с депутатами ОПЗЖ просился сесть в Полтаве, пассажиров не выпустилиСамолет с депутатами ОПЗЖ просился сесть в Полтаве, пассажиров не выпустили
В жизни лучше: в Сети показали “живые“ фото Hyundai CasperВ жизни лучше: в Сети показали “живые“ фото Hyundai Casper
Subaru Forester получил особую версиюSubaru Forester получил особую версию
Блок рекламы


Похожие новости
Mercedes-Benz представила электрический концепт внедорожника G-WagenMercedes-Benz представила электрический концепт внедорожника G-Wagen
Dacia представила кроссовер Jogger на базе SanderoDacia представила кроссовер Jogger на базе Sandero
Hyundai показал свой самый маленький кроссовер CasperHyundai показал свой самый маленький кроссовер Casper
ТОП-3 самых надежных кроссоверов по категориямТОП-3 самых надежных кроссоверов по категориям
Kia представила Sportage нового поколенияKia представила Sportage нового поколения
Kia удивит стильным электрическим кроссоверомKia удивит стильным электрическим кроссовером
Электрический пикап Rivian R1T способен преодолевать почти метровый бродЭлектрический пикап Rivian R1T способен преодолевать почти метровый брод
В Сети показали новый львовский кроссовер ЛАЗ-695В Сети показали новый львовский кроссовер ЛАЗ-695
Обновленный Mercedes-Benz V-Class рассекретили раньше срокаОбновленный Mercedes-Benz V-Class рассекретили раньше срока
На рынок выйдет новый ультрабюджетный кроссовер за 270 000 гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости