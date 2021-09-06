Тесла выпустит дешевый электромобиль — вероятно, без руля и педалей

 Илон Маск сообщил сотрудникам Tesla, что планирует выпустить электромобиль стоимостью 25000 долларов в 2023 году.

Тесла выпустит дешевый электромобиль — вероятно, без руля и педалей

Pexels

Генеральный директор Tesla намекнул, что, возможно, он даже не будет оснащен рулевым колесом.

В прошлом году на Tesla Battery Day Илон Маск объявил, что Tesla выпустит в продажу электромобиль стоимостью 25 000 долларов — по словам генерального директора, он будет полностью автономным.

Он пояснил, что такая цена достигается за счет производства новых, более дешевых аккумуляторов — их стоимость более чем на 50% ниже. Мы писали об этом ранее.

Электромобиль за 25 000 долларов, который окрестили «Tesla Model 2», является проектом китайского подразделения Tesla. В прошлом году автопроизводитель объявил о планах создания нового исследовательского центра в Китае и вскоре после этого начала активно нанимать сотрудников для этой программы .

Хэтчбэк Tesla

Tesla

Правда, ещё в 2019 году Tesla представила изображение автомобиля без руля и педалей и заявила, что цель — выпустить такой автомобиль в течение двух лет: Таким образом, цель Илона Маска получила ещё одну двухлетнюю отсрочку.

В настоящее время Tesla работает над программным обеспечением Full Self-Driving Beta для более широкого автопарка США. Пока программное обеспечение требует внимания водителя, но как только оно выйдет в релиз, Tesla выпустит ещё пару патчей на основе данных автопарка, сделав его безопаснее одушевленных водителей, чтобы получить разрешение на его использование в качестве полноценной системы автономного вождения. Пока системы автопилотирования неидеальны.

Именно это определит, будет ли новый автомобиль Tesla иметь руль и педали или нет. Однако Илон Маск настроен решительно — на встрече он спросил у сотрудников:

«Хотим ли мы, чтобы эта машина была с рулевым колесом и педалями?»


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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