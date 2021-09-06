Mercedes показал концепт электрического G-Class

На автосалоне в Мюнхене компания Mercedes-Benz официально представила концепт Mercedes-Benz EQG. Это электрическая версия знаменитого Гелендвагена.

Mercedes-Benz EQG с электрической силовой установкой внешне очень похож на стандартный Mercedes-Benz G-Class. Вот только вместо решетки радиатора – стилизация под нее с подсветкой. Утверждается, что электрический EQG сохранит внедорожные качества стандартного Гелика.

Салон выглядит роскошно. Mercedes-Benz будет оснащать этот внедорожник своими передовыми технологиями, в том числе системами активной безопасности и помощи водителю.

К сожалению, немецкий автогигант пока не рассказал ничего про электрическую силовую установку этого внедорожника. По слухам, концепт имеет четыре электромотора. Ранее сообщалось, что у EQG будет два электромотора (по одному на каждую ось), а запас хода составит 500 км.

Когда Mercedes-Benz EQG появится в продаже – еще не известно. Видимо, это произойдет в ближайшие 2-3 года. Во всяком случае, концепт выглядит так, что он уже практически готов к серийному производству.

Что же касается цены, то, по слухам, электрический Гелендваген будет стоить не менее 130 000 евро. Для сравнения, G 500 сейчас стоит в Европе от 118 619 евро.

Напомним, ранее стало известно, что Mercedes тестирует в Германии особую версию Mercedes-Benz G-Class.