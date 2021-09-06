Audi вернут аналоговые приборы и кнопки в будущих электромобилях

В современных автомобилях становится все меньше и меньше физических кнопок и аналоговых приборов. Автопроизводители оснащают свои машины сенсорными дисплеями, сосредоточив в них все управление. Но компания Audi сохранит аналоговые приборы и кнопки в своих будущих электрокарах.

Об этом рассказал дизайнер интерьеров компании Audi Максимилиан Навка во время презентации концепта Gransphere.

По его словам, в салонах электромобилей Audi обязательно будут не только сенсорные дисплеи, но и кнопки, клавиши, ручки, знакомые по автомобилям прошлых лет и отлично зарекомендовавшие себя с точки зрения эргономики.

В качестве примера Навка привел футуристический концепт Gransphere с электрической силовой установкой на 710 л.с. и системой автономного вождения 4-го уровня. У него в салоне есть физическая ручка климат-контроля.

Audi сейчас разрабатывает сразу несколько электромобилей. Концепт Gransphere дает возможность нам с вами примерно представить, какими они будут.

Напомним, ранее стало известно, что Audi с 2026 года прекратит разрабатывать новые автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.