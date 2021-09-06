Mercedes-Benz представила электрический концепт внедорожника G-Wagen

Компания Mercedes-Benz представила электрическую концептуальную версию своего роскошного внедорожника G-Wagen с множеством ярких акцентов и массивными колёсами. Речь идёт об электромобиле Concept EQG, который был показан в рамках мюнхенской выставки IAA Mobility 2021.

Mercedes-Benz представила электрический концепт внедорожника G-Wagen

Изображение: The Verge

К сожалению, производитель не раскрыл подробностей касательно ходовых качеств и других характеристик будущего электрического внедорожника. На данный момент нет информации о мощности электродвигателя, ёмкости блока аккумуляторных батарей, автономности и др. Известно лишь, что это будет полноприводный автомобиль с пониженной и повышенной передачами и 22-дюймовыми колёсами.

Mercedes-Benz представила электрический концепт внедорожника G-Wagen

Изображение: The Verge

В настоящее время Concept EQG больше напоминает дизайнерский проект, позволяющий представить, каким может быть новое поколение G-Class, впервые представленное ещё в 2018 году. Кузов электромобиля окрашен в два цвета, аналогично тому, как были окрашены первые версии электрического седана EQS. Решётка радиатора — с подсветкой, что также не является чем-то новым и уже использовалось в других концептах и серийных авто.

Mercedes-Benz представила электрический концепт внедорожника G-Wagen

Изображение: The Verge

Когда автопроизводитель выпустит серийную версию EQG, она присоединится к постоянно растущему числу внедорожников на электрической тяге. Например, General Motors возродила бренд Hummer, под которым теперь выпускаются полностью электрические пикап и внедорожник. Стартап Rivian готовится к запуску производства электрических пикапа и внедорожника. Компания Ford намерена выпустить электрическую версию знаменитого внедорожника Bronco.

Mercedes-Benz представила электрический концепт внедорожника G-Wagen

Изображение: The Verge

G-Wagen всегда был символом статуса и внедорожником, поэтому следует ожидать, что серийный EQG получит поддержку передовых технологий и премиальных функций, которые появляются в новых и дорогих автомобилях компании, таких как седан EQS. Если инженеры Mercedes смогут обеспечить EQG такой же запас хода и производительность, как у седанов EQS и EQE, построенных на новой универсальной платформе компании, то электрический G-Wagen может стать весьма примечательным автомобилем.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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