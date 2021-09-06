Германия может выделить Tesla €1,14 млрд на строительство завода аккумуляторов

К концу года в ФРГ может быть принято решение относительно объёмов субсидий, на которые может рассчитывать Tesla при строительстве завода аккумуляторов под Берлином. Об этом сегодня заявил представитель Федерального министерства экономики и энергетики Германии.

Германия может выделить Tesla €1,14 млрд на строительство завода аккумуляторов

Источник: reuters.com

В январе Евросоюз одобрил план по оказанию государственной помощи Tesla, BMW и другим компаниям в целях поддержки производства батарей для электромобилей, что позволит снизить зависимость от китайских поставщиков. В 2017 году в Европе была учреждена организация European Battery Alliance, деятельность которой направлена на снижение числа машин с ДВС на континенте. После этого был запущен проект European Battery Innovation, в рамках которого более чем 40 компаниям будут выделять субсидии — на текущий момент их утверждённый Евросоюзом объём составляет €2,9 млрд.

Tesla планирует вложить €5 млрд в завод по производству аккумуляторов в Грюнхайде неподалёку от Берлина, который разместится около основного завода компании, где будут собираться электромобили. С учётом столь внушительного объёма инвестиций американский автопроизводитель может рассчитывать на субсидию в размере €1,14 млрд от ФРГ. Представитель упомянутого выше министерства уточнил, что окончательная сумма пока не определена — сейчас проводятся консультации как с Еврокомиссией, так и с самой Tesla.

Ранее глава компании Илон Маск (Elon Musk) выразил надежду, что завод в Грюнхайде начнёт работу в октябре. Ранее его запуск пришлось отложить.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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