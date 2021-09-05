В Украине изготовлен новый автомобиль: что он из себя представляет

Для Министерства Обороны Украины завод спецтехники “Техкомплект” изготовил новую аварийно-спасательную машину на базе французского малотоннажного грузового шасси Citroen Jumper.

Как сообщает «Твоя Машина» , новинка предназначена для транспортировки бригады из шести специалистов (не считая водителя) вместе с необходимым оборудованием и инструментами для проведения аварийных работ.

Новое грузовое «шасси-кабина» предоставил официальный представитель бренда в Украине — концерн Stellantis.

Автомобиль комплектуется 2,0-литровым турбодизельным двигателем мощностью 160 лошадиных сил и 350 Нм при 1750 об/мин., который работает в паре с 6-скоростной механической коробкой передач. В смешанном режиме автомобиль потребляет около 6,6 литров топлива на 100 километров пути.