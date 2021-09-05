В Китае создали Tank 500 для конкуренции с большими SUV

В Китае на автосалоне в Чэнду официально представили новый большой рамный внедорожник Tank 500, который создала компания Great Wall Motors. Он сочетает в себе брутальный дизайн кузова и высокотехнологичный салон.

В Китае создали Tank 500 для конкуренции с большими SUV

Внешне Tank 500 похож на большие американские внедорожники. В частности, чувствуется влияние Chevrolet Suburban, Ford Expedition, и Jeep Grand Cherokee L. Впереди у него огромная решетка радиатора с логотипом.

Длина этого внедорожника составляет 4878 мм. Для сравнения, длина нового Jeep Grand Cherokee L (у него удлиненная колесная база) составляет 5204 мм.

В Китае создали Tank 500 для конкуренции с большими SUV

Салон выглядит роскошно, он отделан натуральной кожей со вставками искусственного дерева. Есть 12,3-дюймовый экран цифровой приборной панели, 14,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, а также премиальная аудиосистема.

Под капотом находится 3,0 л двигатель V6 с турбонаддувом мощностью 349 л.с. и 500 Нм крутящего момента, который работает вместе с 9-ступенчатой коробкой передач. Привод – полный.

В Китае создали Tank 500 для конкуренции с большими SUV

Продажи Tank 500 в Поднебесной начнутся в конце 2021 года. Будет ли он продаваться в других странах – пока не известно.

В Китае создали Tank 500 для конкуренции с большими SUV

Ранее в Китае показали среднеразмерный внедорожник Tank 400, который должен будет составить конкуренцию Toyota Land Cruiser Prado.


Максимов Віталій, Тудей

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