“Убийца“ Skoda Octavia за $11 000 уже в продаже

Компания Geely начала продавать в Китае бюджетный седан Geely Emgrand нового, четвертого, поколения. В базовой комплектации он стоит 11 тысяч долларов.

“Убийца“ Skoda Octavia за $11 000 уже в продаже

Новый Emgrand создали на модульной платформе BMA. Его длина составляет 4638 мм, ширина - 1820 мм, высота – 1460 мм, а колесная база - 2650 мм. То есть он немного длинней и ниже, чем модель предыдущего поколения.

Внешность седана серьезно переработали. Его дизайн сделан в таком же стиле, как дизайн флагманского Geely Preface. У него появилась новая решетка радиатора, новый передний и задний бамперы, новые диодные фары, видоизмененные задние фонари и 17-дюймовые колесные диски.

“Убийца“ Skoda Octavia за $11 000 уже в продаже

В салоне появилась цифровая приборная панель с 12,3-дюймовым экраном. Есть также 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

Этот седан оснащается 1,5 л бензиновым двигателем мощностью 114 л.с., который работает вместе с вариатором. Динамические характеристики и расход топлива пока нам не известны.

“Убийца“ Skoda Octavia за $11 000 уже в продаже

Новый Geely Emgrand предлагают жителям Поднебесной по цене 11 тысяч долларов за базовую комплектацию Premium и 14 тысяч долларов за топовую комплектацию Flagship.

“Убийца“ Skoda Octavia за $11 000 уже в продаже

Напомним, ранее китайская компания Chery показала нового конкурента кроссовера Kia Sportage.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К концу года сможем открыть новый участок Большой Кольцевой дороги, - КличкоК концу года сможем открыть новый участок Большой Кольцевой дороги, - Кличко
В Украине появятся новые дорожные знаки: какие изменения ждут водителейВ Украине появятся новые дорожные знаки: какие изменения ждут водителей
В жизни лучше: в Сети показали “живые“ фото Hyundai CasperВ жизни лучше: в Сети показали “живые“ фото Hyundai Casper
Робомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешеходаРобомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешехода
Subaru Forester получил особую версиюSubaru Forester получил особую версию
Блок рекламы


Похожие новости
Skoda разработает бюджетный электрический кроссоверSkoda разработает бюджетный электрический кроссовер
Skoda в конце 2021 года представит новый бюджетный седанSkoda в конце 2021 года представит новый бюджетный седан
Самый дешевый кроссовер Skoda уже попал к покупателямСамый дешевый кроссовер Skoda уже попал к покупателям
Началось серийное производство Skoda Fabia нового поколенияНачалось серийное производство Skoda Fabia нового поколения
У Skoda Kushaq появился шанс добраться до УкраиныУ Skoda Kushaq появился шанс добраться до Украины
Начинаются продажи кроссовера Skoda за $15 000Начинаются продажи кроссовера Skoda за $15 000
Блогер разобрал Skoda Karoq и показал, что внутриБлогер разобрал Skoda Karoq и показал, что внутри
Китайцы выпустили современный универсал вдвое дешевле Skoda OctaviaКитайцы выпустили современный универсал вдвое дешевле Skoda Octavia
В Сети показали новую Skoda SlaviaВ Сети показали новую Skoda Slavia
В Украине стартовали продажи обновленного Skoda KodiaqВ Украине стартовали продажи обновленного Skoda Kodiaq
Последние новости
Подгружаем последние новости