“Убийца“ Skoda Octavia за $11 000 уже в продаже

Компания Geely начала продавать в Китае бюджетный седан Geely Emgrand нового, четвертого, поколения. В базовой комплектации он стоит 11 тысяч долларов.

Новый Emgrand создали на модульной платформе BMA. Его длина составляет 4638 мм, ширина - 1820 мм, высота – 1460 мм, а колесная база - 2650 мм. То есть он немного длинней и ниже, чем модель предыдущего поколения.

Внешность седана серьезно переработали. Его дизайн сделан в таком же стиле, как дизайн флагманского Geely Preface. У него появилась новая решетка радиатора, новый передний и задний бамперы, новые диодные фары, видоизмененные задние фонари и 17-дюймовые колесные диски.

В салоне появилась цифровая приборная панель с 12,3-дюймовым экраном. Есть также 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

Этот седан оснащается 1,5 л бензиновым двигателем мощностью 114 л.с., который работает вместе с вариатором. Динамические характеристики и расход топлива пока нам не известны.

Новый Geely Emgrand предлагают жителям Поднебесной по цене 11 тысяч долларов за базовую комплектацию Premium и 14 тысяч долларов за топовую комплектацию Flagship.

Напомним, ранее китайская компания Chery показала нового конкурента кроссовера Kia Sportage.