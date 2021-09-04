КрАЗ вновь начал продавать автомобили в Украине

Кременчугский автозавод (КрАЗ), который в последнее время сталкивается с большими проблемами из-за банкротства, вернулся на украинский рынок. В августе 2021 года после долгого перерыва в Украине продали новые грузовики КрАЗ, сообщает AUTO-Consulting.

В сообщении говорится, что АвтоКрАЗ передал заказчикам самосвалы КрАЗ-65032, КрАЗ-65055 и КрАЗ-5401.

КрАЗ-65032 – это полноприводная версия с колесной формулой 6х6 и грузоподъемностью 18 т. В свою очередь КрАЗ-65055 с колесной формулой 6х4 предназначен для перевозки щебня, песка, горных пород.

КрАЗ-5401 – это бескапотная серия тяжелых грузовиков, на которую Кременчугский автозавод делал акцент в последние годы.

2021 год можно назвать годом возрождения Кременчугского автозавода. Весной это предприятие заключило контракт на поставку в ближайшие три года почти 1-й тысячи грузовиков для компании из США .

Кроме того, в нынешнем году Кременчугский автозавод представил сразу несколько моделей. Среди них был полноприводный тягач КрАЗ-6510ТЕ, бронеавтомобиль КрАЗ-Халк и шасси для монтажа ракетных установок КрАЗ-7634 НЕ.

Напомним, ранее стало известно, что ЗАЗ за первые семь месяцев 2021 года выпустил более 2 тысяч автомобилей.