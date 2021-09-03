В Украине резко снизилось количество автоугонов

По данным OpenDataBot, в Украине в I полугодии 2021 года было зафиксировано 1 475 угонов автомобилей. Это самое небольшое количество краж машин за последние 5 лет.

В 2014 году произошел резкий скачок автоугонов, когда их количество увеличилось в 2 раза. В частности, в 2014 году в Украине зарегистрировали 12 600 автоугонов. Так продолжалось до 2017 года.

В 2017 году в Украине зафиксировали 9 018 автоугонов, в 2018 году – 6 642, в 2019 году – 5 441, а в 2020 году – только 4 522.

Эксперты считают, что в 2021 году в Украине угонят даже меньше машин, чем в 2020 году. Если, конечно, сохранится тенденция первого полугодия и ничего не произойдет форс-мажорного.

Таким образом, после большой волны автоугонов Украина вернулась к показателям начала десятых годов.

Между тем, в Украине постоянно появляются новые схемы мошенничества с автомобилями. Ранее мы рассказали про 7 автоподстав, которые чаще всего мошенники применяют в нашей стране. Некоторые мошеннические схемы не могут распознать даже опытные водители.