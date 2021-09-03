У Краматорска планируют построить аэропорт

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко заявил, что у Краматорска планируют построить новый аэропорт.

Об этом он сказал на брифинге в четверг, 2 августа.

По его словам, основным вариантом для проекта является развитие существующего аэропорта двойного назначения, но возможны и другие локации.

"Отрабатываем локации, вчера Госавиаслужба предоставила их требования относительно земельного участка, какой площади он должен быть, какая длина взлетно-посадочной полосы. Эти предложения мы предоставляем. Я поставил задачу, чтобы было две-три локации, кроме "Сармата" так называемого - аэродрома, где имеют возможность садиться военные самолеты", - сказал глава ОГА.

Он подчеркнул, что в Донецкой области должен быть не один, а несколько аэропортов.

Еще один аэродром собираются строить возле Мариуполя. Мэр города Вадим Бойченко недавно рассказывал, что для него было предложено два места: у Мангуша и на границе с Запорожской областью.

Напомним, что возможность открытия аэропорта в Донецкой области рассматривалась еще при предыдущей власти.

В марте 2019 года бывший президент Петр Порошенко дал поручение проработать запуск аэропорта в Мариуполе, расположенного недалеко от линии боевых действий. Глава Госавиаслужбы Александр Бильчук после этого сказал, что запустить аэропорт в Мариуполе для гражданской авиации можно будет только после уменьшения буферной зоны военного конфликта.

Тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян также ездил в Краматорск, где осматривал местный аэропорт. Но он также находится близко к линии разграничения. В 2014 году на краматорском аэродроме даже проходили боевые действия.

Крупнейший на Донбассе аэропорт имени Прокофьева был полностью уничтожен в 2014-2015 годах в ходе роSSийско-украинской войны.

Луганский аэропорт был уничтожен в 2014 году в результате обстрела тактическими ракетами "Точка" с территории РоSSии.