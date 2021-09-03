На Виннитчине завершилась "Большая стройка" "дороги президентов"

Работы провели за 90 дней.

Фото: Винницкая ОГА

В Винницкой области официально открылось движение по отремонтированной трассе Р-08 Киев — Кишинев, которую в народе успели прозвать "дорогой президентов". Работы на 116 км трассы по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" продолжались ровно 90 дней.

Об этом сообщает Винницкая ОГА.

Фото: Винницкая ОГА

Заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко отметил, что дорога Р-08 на Виннитчине выполнена с использованием современных технологий и обеспечением соответствующих требований в плане освещения, обустройства обочин и т.п.

"Обновление именно этого объекта было крайне важным, ведь через участок Р-08 пролегает основной маршрут Киев — Кишинев", — сообщил Ивко.

Фото: ОГА

В планах, по словам Ивко, также сооружение моста Ямполь — Косэуць. Сейчас уже проходят подготовительные работы, обустройство подъездов и идут переговоры с профильным министерством Республики Молдова касательно точки соединения, пограничных пунктов.

Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов рассказал, что по обе стороны Днестра люди десятками лет ждали появления такого моста.

Как известно, в начале года президент Владимир Зеленский Украины и президент Молдовы Майя Санду подписали Меморандум по развитию транспортно-транзитного потенциала между странами.

Напомним также, что президент Владимир Зеленский ранее отметил, что планы "Большой стройки" на этот год включают обновление и строительство 6500 км дорог и 245 мостов.

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