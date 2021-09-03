На Виннитчине завершилась "Большая стройка" "дороги президентов"
Работы провели за 90 дней.
В Винницкой области официально открылось движение по отремонтированной трассе Р-08 Киев — Кишинев, которую в народе успели прозвать "дорогой президентов". Работы на 116 км трассы по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" продолжались ровно 90 дней.
Об этом сообщает Винницкая ОГА.
Заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко отметил, что дорога Р-08 на Виннитчине выполнена с использованием современных технологий и обеспечением соответствующих требований в плане освещения, обустройства обочин и т.п.
"Обновление именно этого объекта было крайне важным, ведь через участок Р-08 пролегает основной маршрут Киев — Кишинев", — сообщил Ивко.
В планах, по словам Ивко, также сооружение моста Ямполь — Косэуць. Сейчас уже проходят подготовительные работы, обустройство подъездов и идут переговоры с профильным министерством Республики Молдова касательно точки соединения, пограничных пунктов.
Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов рассказал, что по обе стороны Днестра люди десятками лет ждали появления такого моста.
Как известно, в начале года президент Владимир Зеленский Украины и президент Молдовы Майя Санду подписали Меморандум по развитию транспортно-транзитного потенциала между странами.
Напомним также, что президент Владимир Зеленский ранее отметил, что планы "Большой стройки" на этот год включают обновление и строительство 6500 км дорог и 245 мостов.