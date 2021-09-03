Самый доступный паркетник BMW получит особый салон

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов BMW X1 нового, третьего, поколения. Судя по шпионским фотографиям, новый X1 получит салон, который абсолютно не похож на салон модели текущего поколения.

У BMW X1 третьего поколения серьезно изменен кузов, но все-таки в нем легко узнаваем X1. У этого кроссовера более крупная решетка радиатора, более агрессивные фары с четкой светодиодной графикой.

В салоне мы заметили трехспицевое рулевое колесо с кнопками на спицах, цифровую панель приборов и сенсорный экран мультимедийной системы, которые соединены в один большой экран. Он очень похож на изогнутый дисплей BMW iX.

Какие силовые агрегаты войдут в линейку двигателей – пока не известно. Но то, что в ней произойдут серьезные изменения – неоспоримый факт. Возможно, покупателям предложат модернизированные гибридные версии.

Нужно отметить, что X1 третьего поколения создается на платформе UKL/FAAR. Она также ляжет в основу новых 2-Series Active Tourer и X2.

В Украине сейчас BMW X1 116i в базовой комплектации стоит от 800 033 гривен. Мощность его мотора - 109 л.с.

Напомним, BMW разрабатывает новое поколение компактного минивэна BMW 2-Series Active Tourer. Его уже заметили во время дорожных тестов.