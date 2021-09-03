Land Cruiser 300 получил в Украине самую крутую версию

В Украине начались продажи внедорожника Toyota Land Cruiser 300 в топовой версии GR Sport. От стандартной версии она отличается акцентами во внешности и в салоне, а также измененными настройками системы E-KDSS.

Land Cruiser 300 получил в Украине самую крутую версию

Land Cruiser 300 GR Sport получил большую решетку радиатора с многогранными ячейками, матовый передний бампер с серебристой накладкой, задний бампер с серебристой накладкой, матовые накладки на колесные арки, глянцевые корпуса зеркал и дверных ручек, 18-дюймовые колесные диски.

На решетке радиатора, передних дверях и двери багажника есть двухцветный логотип GR. Такой же логотип мы заметили в салоне. Кстати, в салоне пол и потолок черные, а консоль и дверные карты декорированы серыми вставками. Сиденья обшиты комбинированной кожей.

Land Cruiser 300 получил в Украине самую крутую версию

Система стабилизации положения кузова E-KDSS перенастроена, благодаря чему внедорожник на асфальте стал устойчивее. Есть несколько технологий для поездок по бездорожью.

В Украине Land Cruiser 300 GR Sport стоит 2 430 050 гривен. Он оснащается 3,5 л бензиновым твин-турбо двигателем, который работает вместе с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Land Cruiser 300 получил в Украине самую крутую версию

Напомним, ранее стало известно, что очередь за некоторыми комплектациями Toyota Land Cruiser 300 растянулась на четыре года.


Максимов Віталій, Тудей

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