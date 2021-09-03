ТОП-3 самых надежных кроссоверов по категориям

Американская компания J. D. Power опубликовала новый рейтинг надежности новых автомобилей, которые присутствуют на рынке США . Названы, в том числе, и самые надежные кроссоверы 2021 модельного года во всех категориях.

В категории мини-кроссоверов самым надежным признан Kia Soul. В тройку лучших также вошли Mitsubishi Outlander Sport и Chevrolet Trax.

В категории люксовых мини-кроссоверов самым надежным оказался Lexus UX. В тройку лучших вполне заслужено на наш взгляд попали также Audi Q3 и Volvo XC40.

Самым надежным компактным паркетником назван Kia Sportage. В тройку лучших также вошли Hyundai Tucson и Buick Envision.

Самым надежным люксовым компактным кроссовером признали BMW X4. В тройке лучших - Lincoln Corsair и Porsche Macan.

Самый высокий рейтинг надежности среди среднеразмерных кроссоверов у Nissan Murano. Немного от него отстали Chevrolet Blazer и Jeep Grand Cherokee.

Напомним, ранее эксперты iSeeCars назвали десять лучших автомобилей, которые эксплуатируются первым владельцем не менее 15 лет.