В Украине стало больше камер автофиксации нарушений ПДД

На дорогах Украины установили 21 новый комплекс автофиксации нарушений ПДД. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, новые камеры автофиксации нарушений ПДД появились в семи областях и городах нашей страны.

В частности, эти комплексы установили в Винницкой, Черниговской и Львовской областях, а также в Полтаве, Николаеве, Харькове и Хусте. Ожидается, что это поможет в вышеуказанных регионах снизить количество дорожных аварий.

Камеры автофиксации нарушений ПДД (превышение скоростного режима) появились в Украине в июне 2020 года. Вначале их устанавливали только в Киеве и Киевской области. Однако, если верить статистике, за первый год работы этих систем в Киеве и Киевской области количество ДТП не снизилось.

Между тем, к 2024 году на украинских дорогах должно быть установлено 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщали представители Патрульной полиции.

Напомним, с 30 августа 2021 года в Украине на 10 новых участках дорог начали измерять скорость при помощи лазерных радаров TruCAM. Также дополнительно увеличили количество этих устройств.