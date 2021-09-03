В новый фонтан на Арсенальной сразу после открытия провалился грузовик

Машина повредила покрытие фонтана, а возможно, и форсунки под землей.

Фото: пресс-служба Кличко

Вечером в среду, 2 сентября, в Киеве открыли новое общественное пространство на Арсенальной площади, одним из главных элементов которого стал "сухой" фонтан. Утром 3 сентября в него провалился грузовик.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Только вчера вечером открыли обновленную Арсенальную площадь, а сегодня там уже повредили «сухой» фонтан. Водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, что находится в отреставрированном помещении. И должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил не напрягаться и подъехать ближе", - говорится в соцсетях Кличко.

Грузовик повредил покрытие фонтана, а возможно, и форсунки под землей.

Фото: пресс-служба Кличко

По словам Кличко, инвестор проекта до конца недели восстановит фонтан. Водителю придется компенсировать расходы.

Напомним, что на Арсенальной площади реставрируют Киевскую крепость и Никольские ворота. У них изменили уличное покрытие, озеленили территорию, обновили освещение.

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