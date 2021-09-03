"Укрзализныця" запустила ускоренную электричку Нежин - Киев

Модернизированный поезд позволит добраться до столицы меньше чем за два часа.

Фото: facebook.com/oleksandr.mihalich

"Укрзализныця" по договоренности с местными общинами, которые обязались компенсировать льготные перевозки пассажиров, с 1 сентября запустила ускоренную электричку Нежин - Киев (№7061/7062).

Об этом сообщил мэр Нежина, бывший депутат Верховной Рады Александр Кодола.

"Новый, современный и комфортный электропоезд имеет 8 вагонов и будет курсировать в будние дни. Поезд имеет места для детских колясок, столики для пеленания малышей, места и туалеты для людей с особыми потребностями, держатели для велосипедов и пр. Это стало возможным благодаря нашему сотрудничеству с руководством Юго-Западной железной дороги в части решения вопроса о компенсации льготных перевозок пассажиров", - написал Кодола в фейсбуке.

Поезд будет отправляться из Нежина в 5:42, и будет в центре Киева уже в 7:38. Для сравнения: обычная электричка, отправляется из Нежина в 5:25 прибывает в Киев аж в 8:12.

Электричка будет подбирать пассажиров только в Носовке, Бобровице, Бобрике и Броварах. В Киеве запланированы остановки на Дарнице, Выдубичах, Пивничний и Киеве-Волынском.

Фото: facebook.com/oleksandr.mihalich

Фото: facebook.com/oleksandr.mihalich

Напомним, что "Укрзализныця" в последнее время начала запускать новые маршруты в обмен на обязательство территориальных общин компенсировать перевозчику 100% расходов за перевозку граждан льготных категорий.

По такой схеме, например, в начале 2021 года запустили поезд Тарасовка - Киев , который позволяет добраться из Боярки в Киев за 21 минуту, из Вишневого - за 15 минут. В марте этого года по такой же схеме запустили электропоезд Киев - Ирпень - Буча.

В августе стало известно, что Хмельницкая область договорилась с УЗ о запуске рельсового автобуса по маршруту Шепетовка - Каменец-Подольский в обмен на уменьшение налога на землю для компании.