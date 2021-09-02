Didi продал свою долю в европейском Bolt за $500 миллионов

Китайский агрегатор такси Didi отказался от доли в европейском Bolt и продал ее. Об этом пишет Ain со ссылкой на The Telegraph.

Didi продал свою долю в европейском Bolt за $500 миллионов
Фото: didiua.com

Причина продажи

Причин для сделки могло быть две, отмечает издание.

  • DiDi планирует наращивать свое присутствие в Европе и, как следствие, конкурировать с одним из крупнейших игроков на рынке — Bolt. DiDi уже получила лицензии в нескольких городах Великобритании в рамках планов по запуску в Европе в ближайшие месяцы, но приостановила все процессы как минимум на год из-за давления китайских регуляторов.

  • Собственно регуляторы — большая проблема для DiDi прямо сейчас. В начале июля DiDi вышла на IPO и разместила бумаги на NYSE — бирже в Нью-Йорке. Размещение прошло успешно, но власти Пекина в настоящее время принимают законы, требующие от некоторых высокотехнологичных китайских компаний проводить листинг на внутреннем рынке и начали усиленные проверки бизнесов. DiDi пострадала одной из первых.

В The Telegraph предполагают, что недавно привлеченные Bolt сотни миллионов долларов инвестиций как раз могли пойти на выкуп доли у DiDi, но подтверждений этой информации нет.

В эстонском офисе Bolt лишь заявили, что по мере роста компания хочет стать «независимой».

Напомним

В начале июля Китай также заявил, что ужесточит правила для компаний, продающих свои акции за рубежом, тем самым выразив недовольство недавним листингом Didi и ряда других компаний.

На компанию также обрушились многочисленные иски со стороны американских юридических контор, представляющих интересы потерявших деньги акционеров Didi, которые были подали как против самой Didi, так и ее андеррайтеров во время IPO и совета директоров. продолжила реализацию своих планов, за что сразу же и поплатилась

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