В Ровенской области в рамках "Большой стройки" отремонтировали трассу по новой технологии

Ремонт проведен не только верхнего слоя, а и основы – ее сделали их органно-минеральной смеси.

Фото: Віталій Коваль Facebook

В Ровенской области полностью отремонтировали пятикилометровый участок дороги между селом Данчимост и городом Костополь, который является частью трассы государственного значения Н-25 Городище — Ровное — Староконстантинов. Ремонт выполнен в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает в Facebook глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"Это совсем другой, новый подход к работам. Если в 2017-2018 годах в области делался ремонт путем замены только верхнего слоя, то сегодня мы реконструируем основу. Она сделана из органично-минеральной смеси. Далее идет нижний слой — крупнозернистый асфальт, и верхний — щебеночно-мастичный асфальтобетон", — написал глава ОГА.

Фото: Володимир Коваль Facebook

Такая технология, по словам Коваля, делает дорожное полотно более стойким. А для обновленного участка это особенно актуально из-за частых наплывов, вызванных тем, что он пролегает по влажной и болотистой местности.

Дорожники, по данным Ровненской ОГА, обустроили также пешеходные дорожки и тротуары, автобусные остановки, дорожные знаки, перильное и барьерное ограждения, световые опоры, освещение, разметку и капитально отремонтировали мост (км 112+623).

Стоимость ремонта участка составила более 120 млн гривен.

Напомним, целью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" является комфортный проезд по Украине различными путями.

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