Водитель наглядно продемонстрировал, что происходит при езде по свежеуложенному асфальту

На Reddit опубликовали ролик и показали, как водитель малолитражки умудрился испортить только уложенное дорожное покрытие. Запись была сделана на камеру видеонаблюдения, сообщает newsyou.info .

На записи видна тихая улочка, где дорожники только «постелили» новое асфальтовое покрытие. Водитель компактного автомобиля Honda Fit решил протестировать новую дорогу и выехал на еще мокрый асфальт. Но автомобилист не предвидел одного – дорога еще не застыла.

Почему водитель выехал на свежий асфальт, и как он оттуда выбрался не сообщается. Однако дорога была попросту испорчена и требовала повторного ремонта.

Говоря об автомобиле, то машина наверняка тоже была испорчена. Судя по видео, сырое асфальтовое покрытие попало на подвеску, тормоза, колеса и другие детали.