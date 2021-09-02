Водитель наглядно продемонстрировал, что происходит при езде по свежеуложенному асфальту

На Reddit опубликовали ролик и показали, как водитель малолитражки умудрился испортить только уложенное дорожное покрытие. Запись была сделана на камеру видеонаблюдения, сообщает newsyou.info.

На записи видна тихая улочка, где дорожники только «постелили» новое асфальтовое покрытие. Водитель компактного автомобиля Honda Fit решил протестировать новую дорогу и выехал на еще мокрый асфальт. Но автомобилист не предвидел одного – дорога еще не застыла.

Почему водитель выехал на свежий асфальт, и как он оттуда выбрался не сообщается. Однако дорога была попросту испорчена и требовала повторного ремонта.

Говоря об автомобиле, то машина наверняка тоже была испорчена. Судя по видео, сырое асфальтовое покрытие попало на подвеску, тормоза, колеса и другие детали.

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