Названы самые популярные б/у автомобили в Украине в августе

По данным Института исследований авторынка, в Украине в августе 2021 года купили 130 439 б/у автомобилей (с учетом машин, которые ввезли из-за границы). Это на 6,9% больше, чем в июле текущего года. Самым популярным б/у автомобилем стал Volkswagen Passat.

Названы самые популярные б/у автомобили в Украине в августе

В частности, в августе 2021 года в Украине продали 3 174 подержанных Volkswagen Passat.

На втором месте знаменитый Volkswagen Golf. В прошлом месяце в нашей стране купили 2 455 Гольфов. Третье место заняла Skoda Octavia – 2 289 проданных машин.

Замыкают этот рейтинг Renault Megane и Ford Focus – 1 781 и 1 499 проданных автомобилей соответственно.

Как видите, если сравнивать с продажами б/у автомобилей за последние несколько месяцев, то лидеры остались одни и те же. Предпочтения украинцев во время ввоза подержанных автомобилей из-за границы стабильны.

Нужно отметить, что в августе доля ввоза б/у автомобилей в структуре вторичного рынка снизилась с 41% до 39%.

Напомним, с 15 июня 2021 года в Украине действует льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Правда, льготами могут воспользоваться не все евробляхеры.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинская актриса возмутилась условиями в поезде Бердянск-Киев: фотоУкраинская актриса возмутилась условиями в поезде Бердянск-Киев: фото
В Kiwi объяснили конфликт с Ryanair. Причина — цена на билетыВ Kiwi объяснили конфликт с Ryanair. Причина — цена на билеты
Wizz Air возобновит рейсы из Киева в Будапешт. Правила въезда в ВенгриюWizz Air возобновит рейсы из Киева в Будапешт. Правила въезда в Венгрию
В Украине хотят урегулировать движение электросамокатов. Что предлагает властьВ Украине хотят урегулировать движение электросамокатов. Что предлагает власть
К концу года сможем открыть новый участок Большой Кольцевой дороги, - КличкоК концу года сможем открыть новый участок Большой Кольцевой дороги, - Кличко
Блок рекламы


Похожие новости
Названы самые развивающиеся автомобильные бренды в миреНазваны самые развивающиеся автомобильные бренды в мире
В Украине появятся новые дорожные знаки: какие изменения ждут водителейВ Украине появятся новые дорожные знаки: какие изменения ждут водителей
В Украине замечен самый удивительный минивэн в миреВ Украине замечен самый удивительный минивэн в мире
В Украине хотят урегулировать движение электросамокатов. Что предлагает властьВ Украине хотят урегулировать движение электросамокатов. Что предлагает власть
В Украине снижается стоимость бензина и дизельного топливаВ Украине снижается стоимость бензина и дизельного топлива
Стало известно, сколько автомобили могут проехать после того, как загориться “лампочка топлива“Стало известно, сколько автомобили могут проехать после того, как загориться “лампочка топлива“
ADAC назвал самые надежные субкомпактные автомобилиADAC назвал самые надежные субкомпактные автомобили
Самые популярные цвета автомобилей в Украине: яркость не в трендеСамые популярные цвета автомобилей в Украине: яркость не в тренде
ТОП-20 самых популярных в Украине подержанных авто с ГБОТОП-20 самых популярных в Украине подержанных авто с ГБО
В Украине стартовали продажи новых внедорожников с армейскими корнямиВ Украине стартовали продажи новых внедорожников с армейскими корнями
Последние новости
Подгружаем последние новости