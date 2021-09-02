Названы самые популярные б/у автомобили в Украине в августе

По данным Института исследований авторынка, в Украине в августе 2021 года купили 130 439 б/у автомобилей (с учетом машин, которые ввезли из-за границы). Это на 6,9% больше, чем в июле текущего года. Самым популярным б/у автомобилем стал Volkswagen Passat.

В частности, в августе 2021 года в Украине продали 3 174 подержанных Volkswagen Passat.

На втором месте знаменитый Volkswagen Golf. В прошлом месяце в нашей стране купили 2 455 Гольфов. Третье место заняла Skoda Octavia – 2 289 проданных машин.

Замыкают этот рейтинг Renault Megane и Ford Focus – 1 781 и 1 499 проданных автомобилей соответственно.

Как видите, если сравнивать с продажами б/у автомобилей за последние несколько месяцев, то лидеры остались одни и те же. Предпочтения украинцев во время ввоза подержанных автомобилей из-за границы стабильны.

Нужно отметить, что в августе доля ввоза б/у автомобилей в структуре вторичного рынка снизилась с 41% до 39%.

Напомним, с 15 июня 2021 года в Украине действует льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Правда, льготами могут воспользоваться не все евробляхеры.