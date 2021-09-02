Kia удивит стильным электрическим кроссовером

Компания Kia сейчас разрабатывает новый компактный электрический кроссовер Kia EV4, который будет по своим размерам похож на Kia Seltos. Независимые дизайнеры показали на рендерах, как примерно будет выглядеть эта новинка.

Kia EV4, как и Kia EV6, который больше в размерах, будет построен на новой электрической платформе E-GMP.

Когда новый электрический компактный южнокорейский паркетник появится в продаже – пока точно не известно. По слухам, это произойдет в 2023 году. Перед этим, в 2022 году, покупателям предложат большой электрический паркетник Kia EV6. Однако, EV4 может дебютировать уже в 2022 году, но эта информация официально не подтверждена.

По данным авторитетного британского журнала Auto Express, размеры Kia EV4 будут примерно такими же, как у Kia Sportage нового поколение для европейского рынка (у него колесная база меньше, чем у глобальной версии). Значит, длина EV4 составит примерно 4530 мм, а ширина будет равняться 1865 мм. Он будет на 90 мм короче, чем Toyota RAV4 и на 130 мм короче, чем Hyundai Tucson.

Auto Express утверждает, что Kia EV4 получит несколько версий, в зависимости от количества электромоторов (один или два) и от емкости батареи. Топовая версия сможет на одной подзарядке батареи проехать 550 км.

Напомним, ранее в Сети показали обновленный флагманский внедорожник Kia Telluride.