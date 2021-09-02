Суд разъяснил, кто из полицейских может штрафовать водителя

В Украине выносить постановление о штрафе водителю за нарушение ПДД может только тот инспектор патрульной службы, который проводил рассмотрение дела. Если постановление вынес инспектор, который не рассматривал дело, то такое постановление незаконно. К такому решению по одному из дел пришел суд, сообщает "Дорожный адвокат".

Эта история началась с того, что водителя за нарушение ПДД остановил инспектор полиции. Он представился, сообщил водителю его нарушение, разъяснил его права и после этого ушел в свой служебный автомобиль.

Вскоре он вернулся и вручил водителю постановление о наложении штрафа. Но внимательный автомобилист обратил внимание на то, что в постановлении была указана фамилия другого правоохранителя. Полицейский заявил, что это не является нарушением.

Автомобилист решил оспорить штраф в суде, посчитав, что в данном случае все-таки имело место нарушение украинского законодательства. И суд с ним полностью согласился!

Оказывается, полицейские нарушили процедуру рассмотрения дела об административном правонарушении. Она регламентирована Инструкцией по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях.

Напомним, ранее в Украине водителя оштрафовали за то, что он предъявил электронные "права" из "Дії".