Семья из Украины попала в ДТП в Австрии, погибли двое детей

Родители получили травмы и были доставлены в государственную больницу.

Семья из Украины попала в ДТП в Австрии, погибли двое детей
Фото: krone.at

В Австрии на автодороге вблизи города Фезендорф в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два ребенка из Украины, родители госпитализированы.

Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

Авария произошла 31 августа в 5:15 утра на трассе Зюдаутобан (A2). Автомобиль с итальянскими номерами, которым путешествовала семья украинцев, поломался посреди трассы и встал на третьей полосе. Авто с австрийцем за рулем, которое двигалось сзади, не смогло вовремя затормозить и врезалось в него.

В результате погибли двое детей, сидящих на заднем сиденье: 6-летний мальчик умер сразу после госпитализации, через несколько часов - его 2-летний брат.

Родители мальчиков - 42 и 34 года - также получили травмы и были доставлены в государственную больницу Бадена. 40-летний гражданин Австрии получил незначительные травмы.

На месте аварии работали два аварийных вертолета и спасательные машины.

Напомним, в июне на румыно-венгерской границе разбился микроавтобус с украинцами.В результате аварии один человек погиб, 16 получили ранения.

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