"Большая стройка": в Днепре открыли движение под новым путепроводом на подъезде к аэропорту

Его построили за два месяца.

В Днепре открыли движение транспорта под новым путепроводом по улице Аэропортовская на трассе Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь.

Путепровод, который построили за два месяца в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", является важной составляющей двухуровневой транспортной развязки в составе Южного обхода Днепра, сообщает пресс-служба Укравтодора.

"На период строительства путепровода в составе Южного обхода Днепра был перекрыто участок трассы Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь (подъезд к аэропорту г. Днепр). Сейчас все ограничения сняты", - говорится в сообщении.

Строительство путепровода уже на финишном этапе, мостовики работали на объекте круглосуточно. Специалисты уже нанесли гидроизоляцию, впереди устройство асфальтобетонного покрытия, установка перильного ограждения и устройство подходов.

На других участках строительства Южного обхода устраивают конструктивные слои дорожной одежды и систему водоотведения, заменяют коммуникации, укрепляют входные и выходные русла водопропускных труб монолитным бетоном и меняют линии электропередач.

Южный обход г. Днепр протяженностью 7,1 км – печально известный украинский долгострой. Его строительство начали еще в 2012 году, работы планировали завершить за два года. Из-за нехватки финансирования строительство прекратили.

За предыдущие 7 лет удалось устроить только 3,5 км нижнего слоя дороги. Работы активизировались после того, как объект включили в программу "Большая стройка".

Напомним, программа президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" направлена на решение проблемы внутренних перевозок и развитие транзита и межгосударственных отношений.

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