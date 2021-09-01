Xiaomi официально зарегистрировала бизнес по производству электромобилей

Китайский техногигант Xiaomi, более всего известный популярными смартфонами, официально зарегистрировал компанию, которая займётся выпуском электромобилей. По данным основателей, подразделение уже вступило в «фазу значительного развития».

Xiaomi официально зарегистрировала бизнес по производству электромобилей

cnbc.com

Компания получила имя Xiaomi EV, Inc., уставной капитал — 1,55 миллиарда долларов. В марте «материнская» компания уже выступала с заявлением о намерении инвестировать в производство электротранспорта 10 миллиардов долларов за следующие десять лет.

По данным представителей Xiaomi, в филиале уже трудятся 300 сотрудников, причём новое подразделение возглавляет непосредственный основатель и руководитель Xiaomi — Лэй Цзюнь (Lei Jun).

Как сообщают в Xiaomi, в последние пять месяцев новое подразделение уже провело масштабные исследования пользовательской аудитории и навело контакты с партнёрами в отрасли. Правда, новый бизнес всё ещё не готов представить какой-либо электромобиль или его прототип.

Ранее в этом месяце Xiaomi сообщила о покупке за 77,37 миллиона долларов компании Deepmotion, занятой разработкой систем автономного вождения «для расширения технологической конкурентоспособности» электромобильного бизнеса.

Xiaomi, помимо смартфонов известной всевозможными устройствами Интернета вещей, придётся потрудиться, чтобы отвоевать нишу на китайском рынке электромобилей. Здесь уже присутствуют местные гиганты вроде Nio и Xpeng, а также всемирно известные компании вроде Tesla и китайской BYD, за которой стоит известный финансовый магнат Уоррен Баффет (Warren Buffett).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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