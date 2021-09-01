Subaru Forester получил особую версию

В Сети показали полноприводный кроссовер Subaru Forester в специальной версии Wilderness. В продаже эта новинка появится до конца текущего года.

Subaru Forester Wilderness от стандартного Forester отличается увеличенным дорожным просветом, новой подвеской, передней защитной пластиной, защитой днища, усиленными передним и задним бамперами, 17-дюймовыми черными колесными дисками с внедорожными шинами.

Кроме того, увеличена грузоподъемность рейлингов на крыше. На них можно перевозить больше груза.

То есть Forester Wilderness придется по душе тем автомобилистам, которые любят отдыхать на природе.

В салоне изменения минимальные. На передних сиденьях, например, есть надпись Wilderness. Кроссовер также оснащается системой безопасности EyeSight.

Под капотом располагается четырехцилиндровый 2,5 л двигатель без турбонаддува мощностью 182 л.с. и 239 Нм крутящего момента.

Subaru официально представит Forester Wilderness в ближайшие дни. Ожидается, что его продажи начнутся до конца 2021 года.

Напомним, ранее версию для бездорожья получил Subaru Outback. Она стоит около 40 тысяч долларов.