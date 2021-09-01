Subaru Forester получил особую версию

В Сети показали полноприводный кроссовер Subaru Forester в специальной версии Wilderness. В продаже эта новинка появится до конца текущего года.

Subaru Forester получил особую версию

Subaru Forester Wilderness от стандартного Forester отличается увеличенным дорожным просветом, новой подвеской, передней защитной пластиной, защитой днища, усиленными передним и задним бамперами, 17-дюймовыми черными колесными дисками с внедорожными шинами.

Кроме того, увеличена грузоподъемность рейлингов на крыше. На них можно перевозить больше груза.

То есть Forester Wilderness придется по душе тем автомобилистам, которые любят отдыхать на природе.

Subaru Forester получил особую версию

В салоне изменения минимальные. На передних сиденьях, например, есть надпись Wilderness. Кроссовер также оснащается системой безопасности EyeSight.

Под капотом располагается четырехцилиндровый 2,5 л двигатель без турбонаддува мощностью 182 л.с. и 239 Нм крутящего момента.

Subaru официально представит Forester Wilderness в ближайшие дни. Ожидается, что его продажи начнутся до конца 2021 года.

Subaru Forester получил особую версию

Напомним, ранее версию для бездорожья получил Subaru Outback. Она стоит около 40 тысяч долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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