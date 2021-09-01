"Укрзализныця" запустит рельсовый автобус с севера на юг Хмельницкой области

Взамен компания получила от местных общин налоговые льготы.

Фото: adm-km.gov.ua

"Укрзализныця" в ближайшее время запустит рейс из Шепетовки в Каменец-Подольский, который будет выполняться на рельсовом автобусе РА2.

Об этом сообщается на сайте Хмельницкой ОГА.

Запуску поезда предшествовало подписание меморандума, который поддержали главы 14 территориальных общин, по территории которых будет курсировать поезд. Он предусматривает, в частности, уменьшение налога на землю для "Укрзализныци". Это позволило найти деньги для ремонта рельсового автобуса.

"Поезд ремонтировали 2 месяца, и уже сейчас мы видим комфортабельные вагоны с удобными пассажирскими местами, современными санузлами и системой вентиляции. Всего в рельсовом автобусе предусмотрено 222 посадочных места, благодаря чему он может обеспечить перевозку всех желающих от станции Шепетовка до станции Каменец Подольский", - заявил исполнительный регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" Артем Миронович.

Фото: adm-km.gov.ua

Новый рейс, в частности, заменит для жителей Каменца-Подольского закрыт в марте 2020 года поезд "Хмельницкий - Ларга".

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