В Сети показали уникальный автомобиль с огромным 27-литровым мотором

В Великобритании на аукцион Bonhams выставили уникальный Meteor 27-litre V12 Special. Это легковой автомобиль с самым большим в мире двигателем.

Название подсказывает, что под капотом прячется громадный 27-литровый V12 Rolls-Royce Meteor. Сняли его со старого британского танка Centurion. Мотор проверили на диностенде и он показал 631 л. с. и невероятные 1965 Н?м крутящего момента, пишет «Автопортал» .

Конечно, такой двигатель тяжелый, а потому болид с легким алюминиевым кузовом весит целых 2200 кг. Впрочем, он способен развить 328 км/ч, хотя узкие шины не выдерживают больше 220 км/ч.

Meteor 27-litre V12 Special выглядит, как пришелец из 30-х, но на самом деле построен в 2001 году. Донором 3-ступенчатой АКПП, усилителя руля и дисковых тормозов для него стал Jaguar XJ12.

Автомобиль совершил несколько автопробегов по Британии. На аукционе за него планируют выручить 170-230 тыс. евро.