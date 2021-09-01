Dacia Duster получил экстремальную версию

Бюджетный кроссовер Dacia Duster получил особую экстремальную версию Extreme Limited Edition. В продаже эта новинка появится в 2022 году (в ограниченном количестве).

Dacia Duster получил экстремальную версию

Внешне Duster Extreme от стандартной версии отличается оранжевыми акцентами на решетке радиатора, зеркалах и на задней двери, а также 17-дюймовыми черными алюминиевыми колесными дисками. Покупателям такой кроссовер предложат в шести вариантах цвета кузова.

В салоне мы тоже заметили оранжевые акценты. Сиденья прошиты оранжевой нитью. В комплектацию входит 8-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, автоматический кондиционер, круиз-контроль, электрические стеклоподъемники и другое.

Dacia Duster получил экстремальную версию

Какие двигатели у Duster Extreme – пока не известно. Скорее всего, это самые мощные силовые агрегаты, которые имеет Duster. Возможно, под капотом будет находиться дизель 1.5 dCi мощностью 115 л.с. или бензиновый мотор 1.3 TCe мощностью 150 л.с.

Dacia Duster получил экстремальную версию

Экстремальный Dacia Duster появится в продаже в 2022 году. Сколько он будет стоить – еще не сообщается. Кстати, в 2022 году Dacia представит новый большой кроссовер, который построят на базе концепта Bigster.

Dacia Duster получил экстремальную версию

Напомним, ранее стало известно, что бразильский Renault Duster получил в краш-тестах 0 звезд.


Максимов Віталій, Тудей

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