Льготная растаможка: легализовали уже 28 тысяч евроблях

В Украине во время льготного периода, с 15 июня по 27 августа 2021 года, оформили 28 тысяч автомобилей с иностранной регистрации, сообщила пресс-служба ГТС Украины. Льготный период продлится до 10 ноября 2021 года.

Льготная растаможка: легализовали уже 28 тысяч евроблях

Государственный бюджет за растаможку этих машин получил более 1 млрд гривен. Утверждается, что все деньги направят на борьбу с пандемией коронавируса, в частности, на вакцинацию украинцев.

Ранее сообщалось, что правительство недовольно медленными темпами растаможки автомобилей на иностранной регистрации во время льготного периода. Ожидается, что в закон про льготную растаможку внесут скоро поправки, благодаря чему легализовать свои машины смогут больше украинцев.

Между тем, в сентябре текущего года активисты общественной организации "АвтоЕвроСила" планируют провести масштабный митинг возле Верховной рады. Это необходимо для того, чтобы народные депутаты быстрей утвердили поправки в закон про льготный период растаможки машин на иностранной регистрации.

Напомним, что в Украине не могут воспользоваться льготной растаможкой около 150 тысяч евробляхеров.


Максимов Віталій, Тудей

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