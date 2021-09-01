Dacia разработала новый бюджетный семейный автомобиль

Dacia разработала новый бюджетный семейный 7-местный автомобиль, который будет называться Jogger. Его официальная премьера состоится уже через несколько дней в Германии во время Мюнхенского автосалона.

Dacia разработала новый бюджетный семейный автомобиль

На данный момент про Dacia Jogger известно очень мало. Утверждается, что это будет вместительный семейный автомобиль. Возможно, если судить по изображению-тизеру, речь идет про компактвэн. По другим источникам это будет универсал. Лично мы склонны думать, что Dacia разрабатывает компактвэн с элементами стиля кроссовера.

Почему Jogger? В сообщении Dacia говорится, что такое название выбрано потому, что оно простое и современное, олицетворяет динамизм, позитивную энергию и дух активного отдыха. В качестве намека на свое позиционирование Jogger имеет такой же суффикс "er", как кроссовер Duster и большой кроссовер Bigster, который должен появиться в продаже примерно к 2024 году.

По данным некоторых СМИ, Jogger должен будет заменить компактвэн Lodgy. Он находится в продаже с 2012 года и не может похвастаться большим спросом. Правда, он есть не на всех рынках. Например, в Великобритании эта модель не продается.

Ранее Dacia официально представила обновленный бюджетный кроссовер Dacia Duster (в Украине он продается под брендом Renault) и назвала его стоимость.


Максимов Віталій, Тудей

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