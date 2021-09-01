Dacia разработала новый бюджетный семейный автомобиль

Dacia разработала новый бюджетный семейный 7-местный автомобиль, который будет называться Jogger. Его официальная премьера состоится уже через несколько дней в Германии во время Мюнхенского автосалона.

На данный момент про Dacia Jogger известно очень мало. Утверждается, что это будет вместительный семейный автомобиль. Возможно, если судить по изображению-тизеру, речь идет про компактвэн. По другим источникам это будет универсал. Лично мы склонны думать, что Dacia разрабатывает компактвэн с элементами стиля кроссовера.

Почему Jogger? В сообщении Dacia говорится, что такое название выбрано потому, что оно простое и современное, олицетворяет динамизм, позитивную энергию и дух активного отдыха. В качестве намека на свое позиционирование Jogger имеет такой же суффикс "er", как кроссовер Duster и большой кроссовер Bigster, который должен появиться в продаже примерно к 2024 году.

По данным некоторых СМИ , Jogger должен будет заменить компактвэн Lodgy. Он находится в продаже с 2012 года и не может похвастаться большим спросом. Правда, он есть не на всех рынках. Например, в Великобритании эта модель не продается.

Ранее Dacia официально представила обновленный бюджетный кроссовер Dacia Duster (в Украине он продается под брендом Renault) и назвала его стоимость.