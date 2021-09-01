Nissan выпустит новый мини-электромобиль

Компания Nissan планирует в 2022 году выпустить на рынок новый мини-электромобиль. Он будет стоить около 18 000 долларов.

Как будет называться новый небольшой электромобиль компании Nissan – пока не известно. Мы знаем, что это совместный проект с Mitsubishi Motors. Его разрабатывают на совместном предприятии.

Ожидается, что длина этого электрокара составит 3395 мм, ширина – 1475 мм, а высота – 1655 мм. То есть это будет действительно маленький автомобиль. Он рассчитан, прежде всего, для поездок по тесным дорогам городов Японии. Будет ли он продаваться за пределами Японии – пока не сообщается.

Этот электрокар получит большое количество современных технологий, в том числе систем помощи водителю. Он будет оснащаться небольшим электромотором и батареей на 20 кВтч. Запас хода будет достаточным для ежедневных поездок по городу. В чрезвычайных ситуациях машина сможет выступать в качестве мобильного источника энергии.

Ожидается, что цена нового электрокара Nissan в Японии составит около 18 000 долларов. Видимо, это с учетом правительственных субсидий.

Ранее стало известно, что в Европе началось серийное производство Nissan Qashqai нового, третьего, поколения.