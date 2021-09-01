Украина с 1 сентября запретила въезд автомобилям на приднестровских номерах

Будут пускать машины только с молдавскими или нейтральными номерами.

Украина с 1 сентября запретила въезд автомобилям на приднестровских номерах
Фото: ru-travel.livejournal.com

Украина с 1 сентября запретила въезд автомобилям из Приднестровья, не имеющим молдавских номеров или так называемых нейтральных номеров без флага ПМР.

Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.

"С 1 сентября для участия в международном движении будут допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона Республики Молдова, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и т.н. нейтральные номера, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдова. В отношении транспортных средств из Приднестровского региона Республики Молдова с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда в Украину и/или транзитного перемещения по территории Украины механических транспортных средств", - заявили в ГПСУ.

По данным молдавской стороны, пока только 5% автомобилей Приднестровья перешли на нейтральные номера. Поэтому сама Молдова просила Украину отложить запрет на пересечение границы до 10 января 2022 года.

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