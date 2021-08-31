Китайцы создали конкурента Toyota Land Cruiser Prado

Китайская компания Great Wall на проходящем сейчас автосалоне в Чэнду показала концепт нового внедорожника Tank 400. Он должен будет составить конкуренцию знаменитому Toyota Land Cruiser Prado.

Tank 400 – это среднеразмерный рамный внедорожник с передней независимой пружинной подвеской. Его межосевое расстояние составляет 2850 мм. Внешне он похож на Tank 700, который дебютировал осенью текущего года.

К сожалению, про эту китайскую новинку пока очень мало информации. Представители компании Great Wall утверждают, что серийная версия Tank 400 будет очень похожа на свой концепт.

Под капотом у этого рамного внедорожника будет располагаться 2,0 л турбированный двигатель мощностью 227 л.с., который работает вместе с автоматической коробкой передач. Но не исключено, что покупателям предложат также версию с 3,0 л турбомотором мощностью 354 л.с.

На данный момент больше нет никакой информации про Tank 400. Ожидается, что в продаже он появится в 2022 или 2023 году. Появится ли он в Украине – не известно.