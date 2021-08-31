Китайцы создали конкурента Toyota Land Cruiser Prado

Китайская компания Great Wall на проходящем сейчас автосалоне в Чэнду показала концепт нового внедорожника Tank 400. Он должен будет составить конкуренцию знаменитому Toyota Land Cruiser Prado.

Китайцы создали конкурента Toyota Land Cruiser Prado

Tank 400 – это среднеразмерный рамный внедорожник с передней независимой пружинной подвеской. Его межосевое расстояние составляет 2850 мм. Внешне он похож на Tank 700, который дебютировал осенью текущего года.

К сожалению, про эту китайскую новинку пока очень мало информации. Представители компании Great Wall утверждают, что серийная версия Tank 400 будет очень похожа на свой концепт.

Китайцы создали конкурента Toyota Land Cruiser Prado

Под капотом у этого рамного внедорожника будет располагаться 2,0 л турбированный двигатель мощностью 227 л.с., который работает вместе с автоматической коробкой передач. Но не исключено, что покупателям предложат также версию с 3,0 л турбомотором мощностью 354 л.с.

Китайцы создали конкурента Toyota Land Cruiser Prado

На данный момент больше нет никакой информации про Tank 400. Ожидается, что в продаже он появится в 2022 или 2023 году. Появится ли он в Украине – не известно.

Китайцы создали конкурента Toyota Land Cruiser Prado

Максимов Віталій, Тудей

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