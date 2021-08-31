Электрический пикап Rivian R1T способен преодолевать почти метровый брод

Водобоязнь не является характерной чертой электромобилей, хотя их силовая установка содержит элементы, работающие под высоким напряжением. Разработчики изначально закладывают способность электромобилей преодолевать водные преграды. Tesla китайского производства не пасуют перед затопленными улицами, Jaguar I-Pace способен преодолевать полуметровый брод, а пикап Rivian R1T превосходит его почти в два раза по этому показателю.

Источник изображения: Twitter , RJ Scaringe

До сентября остались считаные часы, в первом месяце календарной осени Rivian обещает начать поставки первых экземпляров пикапов R1T клиентам. Пока же, как отмечает Electrek, молодой американский автопроизводитель забавляет публику демонстрацией возможностей этого транспортного средства. На опубликованном в Twitter видео пикап Rivian R1T проезжает через ров, наполненный водой. В определённый момент вода почти скрывает переднюю оптику электромобиля, расположенную вблизи кромки капота.

Пока Rivian не называет расчётную глубину преодолеваемого брода, но указанная производителем габаритная высота машины с учётом антенны составляет 1923 мм. Даже если линия передней оптики находится на высоте около 900 мм, это очень серьёзный показатель для глубины брода. Известно, что машины с ДВС боятся попадания жидкости в полость цилиндров из-за опасности гидроудара, выводящего силовую установку из строя. Электромобили подобной уязвимости лишены, но для них критична изоляция проводников в бортовой сети. Вряд ли долгое и глубокое погружение в жидкость пойдёт на пользу электромобилю, поэтому краткосрочное преодоление брода — это разумный максимум, на который может рассчитывать автовладелец.



