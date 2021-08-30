"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов из-за обстрела Авдеевки

Ограничение продлили до 3 сентября.

"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов из-за обстрела Авдеевки
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" продолжила до 3 сентября ограничение движения поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки, введенное 28 августа из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории.

Соответствующую информацию компания обнародовала в Telegram-канале.

Так, поезд №136 Киев - Авдеевка пока будет курсировать до Покровска. Пригородные поезда и поезд №826 Днепр - Авдеевка будет курсировать до станции Очеретино.

Напомним, 28 августа, роSSийско-оккупационные войска осуществили два обстрелы гражданской инфраструктуры Авдеевки. Во время обстрела Авдеевки были ранены 8 украинских военных.

Работников станции Авдеевка и пассажиров было эвакуировано в укрытия. Пострадавших среди железнодорожников нет.

По факту обстрела полиция открыла уголовное производство.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Kiwi объяснили конфликт с Ryanair. Причина — цена на билетыВ Kiwi объяснили конфликт с Ryanair. Причина — цена на билеты
В Украине хотят урегулировать движение электросамокатов. Что предлагает властьВ Украине хотят урегулировать движение электросамокатов. Что предлагает власть
Украинская актриса возмутилась условиями в поезде Бердянск-Киев: фотоУкраинская актриса возмутилась условиями в поезде Бердянск-Киев: фото
Wizz Air возобновит рейсы из Киева в Будапешт. Правила въезда в ВенгриюWizz Air возобновит рейсы из Киева в Будапешт. Правила въезда в Венгрию
Во Львове задержали криминалиста МВД, требовавшего от участника ДТП $1 тыс. за экспертизуВо Львове задержали криминалиста МВД, требовавшего от участника ДТП $1 тыс. за экспертизу
Блок рекламы


Похожие новости
Женщина не смогла сдать на права после 1000 попыток из-за страха сидеть за рулемЖенщина не смогла сдать на права после 1000 попыток из-за страха сидеть за рулем
Украина планирует купить 90 поездов StadlerУкраина планирует купить 90 поездов Stadler
УЗ начала тестирования поездов Stadler FLIRT для пригородного сообщения по программе ЗеленскогоУЗ начала тестирования поездов Stadler FLIRT для пригородного сообщения по программе Зеленского
GM приостановит производство Chevrolet Bolt и Bolt EUV из-за нехватки чиповGM приостановит производство Chevrolet Bolt и Bolt EUV из-за нехватки чипов
GM отзывает более 73 тыс. электромобилей Chevy Bolt из-за риска возгорания батарейGM отзывает более 73 тыс. электромобилей Chevy Bolt из-за риска возгорания батарей
Директор киевского коммунального предприятия получил подозрение из-за светофоровДиректор киевского коммунального предприятия получил подозрение из-за светофоров
Основной завод Audi приостановил производство из-за нехватки микросхемОсновной завод Audi приостановил производство из-за нехватки микросхем
Toyota резко сокращает производство из-за дефицита полупроводниковToyota резко сокращает производство из-за дефицита полупроводников
Toyota сократит выпуск машин на 40% из-за глобального дефицита полупроводниковToyota сократит выпуск машин на 40% из-за глобального дефицита полупроводников
Ford попросила суд отклонить иск General Motors из-за названия автопилотаFord попросила суд отклонить иск General Motors из-за названия автопилота
Последние новости
Подгружаем последние новости