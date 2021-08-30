"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов из-за обстрела Авдеевки

"Укрзализныця" продолжила до 3 сентября ограничение движения поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки, введенное 28 августа из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории.

Соответствующую информацию компания обнародовала в Telegram-канале.

Так, поезд №136 Киев - Авдеевка пока будет курсировать до Покровска. Пригородные поезда и поезд №826 Днепр - Авдеевка будет курсировать до станции Очеретино.

Напомним, 28 августа, роSSийско-оккупационные войска осуществили два обстрелы гражданской инфраструктуры Авдеевки. Во время обстрела Авдеевки были ранены 8 украинских военных.

Работников станции Авдеевка и пассажиров было эвакуировано в укрытия. Пострадавших среди железнодорожников нет.

По факту обстрела полиция открыла уголовное производство.