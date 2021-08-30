К концу года сможем открыть новый участок Большой Кольцевой дороги, - Кличко

Город делает все, чтобы до конца этого года открыть движение по новому участку Большой Кольцевой дороги от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской и транспортной развязкой на улице Богатырской. Об этом лидер «УДАРа», мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки работ по строительству объекта, передает сайт КГГА.

«Строительство этого объекта планировали еще в 2008 году. И только мы нашли возможности и начали его строить. Подрядчики заверили меня, что до конца этого года мы сможем открыть этот важный объект и транспортное сообщение по нему. Потому что мы понимаем, что без развития автодорог вокруг многомиллионного города мы не решим проблемы большой нагрузки на дороги в столице», - подчеркнул Кличко.

Он сообщил, что планируется достроить путепровод над железнодорожным переездом и путепровод над улицей Богатырской и съезды с него, большой подземный пешеходный переход и шумозащитный экран, чтобы жители близлежащих домов не испытывали дискомфорта.

«Также хочу отметить, что город начал ремонтные работы на нескольких участках Большой Кольцевой, которые с баланса области, наконец, передали на баланс столицы. И теперь мы можем обновить и эти части крупного магистрального объекта. Сегодня активные работы продолжаются участке от Одесской площади до улицы Ватутина. Десятилетиями там только «латали» ямы. Теперь, в рамках капитального ремонта, эта часть «уставшей» дороги фактически восстанавливается заново. А это - почти три километра шестиполосной дороги», - подытожил лидер «УДАРа».