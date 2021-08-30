Бразильский Renault Duster получил в краш-тестах 0 звезд

Бюджетный кроссовер Renault Duster выпускают и продают в разных странах. Однако, оказывается, не везде его можно считать безопасным. Так, выпускаемый в Бразилии Duster получил 0 звезд за безопасность в южноамериканских краш-тестах Latin NCAP.

Бразильский Renault Duster получил в краш-тестах 0 звезд

В 2019 году Renault Duster второго поколения получил в краш-тестах Latin NCAP 4 звезды за безопасность, что очень даже неплохо. После этого началось его серийное производство в Бразилии. И вот в 2021 году его опять решили разбить в тестах Latin NCAP. Он их полностью и безоговорочно провалил, получив 0 звезд.

Это, конечно, не первый автомобиль, получивший 0 звезд. Однако, у бразильского Duster обнаружили признаки утечки топлива при лобовом столкновении. Кроме того, он перевернулся при боковом ударе.

Такой ужасный провал объясняется тем, что у бразильского Duster нет некоторых стандартных для европейской версии систем безопасности. Кроме того, между ними есть и другие отличия (например, в передней части).

Бразильский Renault Duster получил в краш-тестах 0 звезд

Утечка топлива особенно может быть опасной. Latin NCAP даже попросил компанию Renault отозвать и проверить все кроссоверы Duster, которые сделали в Бразилии.

Напомним, ранее в Украине начались продажи нового фургона Renault Express. У него две версии – пассажирская и грузовая.


Максимов Віталій, Тудей

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