Представлен автомобиль на замену УАЗ в украинской армии

КПП "Украинская бронетехника" начала тестировать новый внедорожник "Сайгак". Предполагается, что он в вооруженных силах Украины заменит УАЗ.

"Сайгак" создан на базе среднеразмерного пикапа Toyota Hilux. В компании утверждают, что этот внедорожник полностью соответствует всем техническим требованиям стран НАТО из Восточной Европы.

Внедорожник имеет дорожный просвет 300 мм. Он может преодолевать брод без подготовки не менее 0,7 м. Грузоподъемность – не менее 1 000 кг. Автомобиль может буксировать прицеп весом 1 500 кг.

"Сайгак" оснащается дизельным двигателем. Максимальная скорость – 130 км/ч. Запас хода по шоссе – не менее 1 000 км.

Напомним, что весной 2021 года Министерство обороны Украины объявило конкурс на создание внедорожника, который в ВСУ заменит УАЗ. В конкурсе также принимают участие "Видиюникомерс", "Протектинжиюринг", "Синергия" и "Укравтобуспром". Действующие концепты участники конкурса должны официально представить уже совсем скоро – 1 сентября.

Ранее эксперты немецкого журнала AUTO BILD назвали ТОП-5 лучших б/у внедорожников для бездорожья.