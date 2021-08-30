Робомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешехода

Компания Toyota Motor заявила о возобновлении работы сервиса e-Palette. Напомним, роботизированные микроавтобусы автопроизводителя перевозили участников Паралимпийских игр и других пассажиров по территории Олимпийской деревни до наезда на одного из спортсменов на прошлой неделе.

Робомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешехода

reuters.com

Известно, что микроавтобусы или шаттлы с автопилотами передвигаются со скоростью 1-2 километра в час, а расследование компании показало, что наезд на слабовидящего спортсмена состоялся тогда, когда транспортное средство находилось на ручном управлении. В результате столкновения с пешеходом работа сервиса e-Palette была приостановлена, а глава компании Акио Тойода (Akio Toyoda) принёс извинения, специально записав ролик и разместив его на YouTube.

Сегодня в компании заявили о возобновлении автономных рейсов по территории Олимпийской деревни. При этом сервису теперь будет уделяться больше контроля со стороны операторов и в целом обеспечением безопасности перевозок займётся больше людей.

Известно, что пострадавший спортсмен почти не травмирован физически. Он отделался лёгкими ушибами — иначе компании не удалось бы возобновить работу так оперативно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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